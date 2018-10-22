Стали известны подробности пропажи в Уфе 29-летней матери четверых детей Галины Пономаревой

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-22T10:48:47+03:00

Женщина не выходит на связь уже два месяца

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В Уфе разыскивают 29-летнюю Галину Пономареву, которая два месяца назад ушла из дома, оставив четверых детей с супругом.

Как рассказала подруга женщины, Галина ушла к некому Владимиру, с которым вместе работала в «Перекрестке». Они начали вместе жить в Сипайлово. Через какое-то время она избитая им вернулась домой, легла в больницу, но после выписки продолжила с ним жить.

- 10-го сентября она обратилась в банк, чтобы перевыпустить карту, на которую она получала детские пособия. 18-го карта была готова, но Галя так и не забрала ее, - говорит Екатерина.

Ее дети, годовалого, трехлетнего, семилетнего и девятилетнего возрастов, постоянно спрашивают, где мама.

Заявление в полицию было написано месяц назад, однако новостей о местонахождении женщины так и не появилось.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Галине Пономаревой, просьба обратиться по следующим номерам: 8-986-966-97-65 (Марат), 8-927-085-58-80 (Екатерина).