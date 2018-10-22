В Башкирии малыш смог получить питание только через прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-22T10:05:19+03:00

В больнице не выписывали рецепты на молочную смесь

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Жительница Башкирии смогла получить питание для новорожденного ребенка только через прокуратуру.

Известно, что инцидент произошел в Мелеузовском районе Башкирии. Ребенок местной жительницы находился на искусственном вскармливании, соответственно, в больнице ему должны были предоставлять детское питание.

Но в мае и июне 2018 года мама ребенка так и не смогла получить детскую смесь. Помимо этого ей не выдавали положенные лекарства. Женщина обратилась в прокуратуру.

В итоге прокуратура внесла в адрес главного врача больницы представление с требованием устранить недостатки. Вскоре малыш получил недостающее питание и лекарства.