В Башкирии двое водителей устроили смертельные аварии

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-22T08:47:42+03:00

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В Башкирии двое водителей устроили смертельные ДТП, вылетев с дороги.

Первая авария произошла в Стерлитамакском районе республики. На 14 километре дороги Стерлитамак-Красноусольский водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением на крутом повороте и вылетел с дороги. В результате ДТП 45-летний водитель погиб на месте, а его 43-летний пассажир получил травмы. Сотрудники ГИБДД отметили, что водитель был лишен права управлять автомобилем.

Второе ДТП произошло на 5 километре дороги Алкино-Юматово. 39-летний водитель «Renault» не справился с управлением и похожим образом вылетел в кювет. В итоге водитель погиб на месте происшествия. Погибший также был лишен водительского удостоверения.

Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали 14 аварий, в которых погибли двое человек и еще 14 получили травмы.