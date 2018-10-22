В Башкирии двое водителей устроили смертельные аварии
В Башкирии двое водителей устроили смертельные ДТП, вылетев с дороги.
Первая авария произошла в Стерлитамакском районе республики. На 14 километре дороги Стерлитамак-Красноусольский водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением на крутом повороте и вылетел с дороги. В результате ДТП 45-летний водитель погиб на месте, а его 43-летний пассажир получил травмы. Сотрудники ГИБДД отметили, что водитель был лишен права управлять автомобилем.
Второе ДТП произошло на 5 километре дороги Алкино-Юматово. 39-летний водитель «Renault» не справился с управлением и похожим образом вылетел в кювет. В итоге водитель погиб на месте происшествия. Погибший также был лишен водительского удостоверения.
Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали 14 аварий, в которых погибли двое человек и еще 14 получили травмы.