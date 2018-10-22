2018-10-22T08:25:39+03:00
Политика

Радий Хабиров не принял отставку Рустэма Марданова

Премьер-министр продолжит работу
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров не принял отставку правительства БашкирииРадий Хабиров не принял отставку правительства Башкирии
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров отказался принимать отставку премьер-министра Рустэма Марданова.

О желании премьер-министра Хабиров рассказал во время оперативного совещания правительства республики.

- Ко мне обратилось правительство в главе с Рустэмом Мардановым с просьбой принять их отставку. Я попросил Рустэма Хабибовича этого не делать – продолжить работу в качестве премьер-министра. В отношении восьми вице-премьеров я подобную отставку принял. Это показывает, что эти люди зрелые руководители. Те, кто хочет использовать свой опыт на благо республики, смогут найти работу, - объяснил Хабиров.

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