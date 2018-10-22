В Уфе посреди улицы загорелась «Ока»
Инцидент случился в Советском районе столицы
В Уфе на улице Зорге загорелась «Ока»
Изменить размер текста:
В Советском районе Уфы, вечером в минувшее воскресенье, загорелась «Ока».
По данным МЧС республики, возгорание произошло на улице Зорге, что в Советском районе столицы. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 22:51 по местному времени. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.
К счастью, пожар удалось потушить уже через 15 минут. С огнем боролись семь пожарных, которые использовали две единицы техники.
По словам очевидцев, загоревшийся автомобиль использовали как площадку для рекламы – на его крыше был установлен плакат.