В Уфе посреди улицы загорелась «Ока»

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-22T07:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Уфы, вечером в минувшее воскресенье, загорелась «Ока».

По данным МЧС республики, возгорание произошло на улице Зорге, что в Советском районе столицы. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 22:51 по местному времени. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.

К счастью, пожар удалось потушить уже через 15 минут. С огнем боролись семь пожарных, которые использовали две единицы техники.

По словам очевидцев, загоревшийся автомобиль использовали как площадку для рекламы – на его крыше был установлен плакат.