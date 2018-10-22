2018-10-22T08:17:16+03:00
Политика

В Башкирии назначили нескольких новых вице-премьер министров

Новые должности получат Ленара Иванова и Раиф Абдрахимов
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии назначат двух новых вице премьер-министровВ Башкирии назначат двух новых вице премьер-министров
Изменить размер текста:

22 октября в Башкирии назначили новых вице премьер-министров. Данные о кадровых переменах Радий Хабиров озвучит во время очередного оперативного совещания.

Одно из мест в правительстве займет Ленара Иванова, сейчас трудящаяся министром семьи, труда и социальной защиты. Источники сообщают, что Ленара Хакимовна заменит Салавата Сагитова, якобы не выдержавшего темп работы нового начальника.

Второе кадровое изменение любопытнее. Ушедшего в отставку Андрея Трухана заменит вице-мэр Красногорска Раиф Абдрахимов. На прежнем месте работы он помогал Радию Хабирову курировать вопросы строительства.

Помимо этого, в отставку уходят Евгений Гурьев, Марат Магадеев и Фанзил Чингизов. Отставку премьер-министра Рустэма Марданова врио главы Башкирии не принял.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24