В Башкирии назначили нескольких новых вице-премьер министров
22 октября в Башкирии назначили новых вице премьер-министров. Данные о кадровых переменах Радий Хабиров озвучит во время очередного оперативного совещания.
Одно из мест в правительстве займет Ленара Иванова, сейчас трудящаяся министром семьи, труда и социальной защиты. Источники сообщают, что Ленара Хакимовна заменит Салавата Сагитова, якобы не выдержавшего темп работы нового начальника.
Второе кадровое изменение любопытнее. Ушедшего в отставку Андрея Трухана заменит вице-мэр Красногорска Раиф Абдрахимов. На прежнем месте работы он помогал Радию Хабирову курировать вопросы строительства.
Помимо этого, в отставку уходят Евгений Гурьев, Марат Магадеев и Фанзил Чингизов. Отставку премьер-министра Рустэма Марданова врио главы Башкирии не принял.