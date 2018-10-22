В Башкирии назначили нескольких новых вице-премьер министров

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-22T08:17:16+03:00

В Башкирии назначат двух новых вице премьер-министров

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22 октября в Башкирии назначили новых вице премьер-министров. Данные о кадровых переменах Радий Хабиров озвучит во время очередного оперативного совещания.

Одно из мест в правительстве займет Ленара Иванова, сейчас трудящаяся министром семьи, труда и социальной защиты. Источники сообщают, что Ленара Хакимовна заменит Салавата Сагитова, якобы не выдержавшего темп работы нового начальника.

Второе кадровое изменение любопытнее. Ушедшего в отставку Андрея Трухана заменит вице-мэр Красногорска Раиф Абдрахимов. На прежнем месте работы он помогал Радию Хабирову курировать вопросы строительства.

Помимо этого, в отставку уходят Евгений Гурьев, Марат Магадеев и Фанзил Чингизов. Отставку премьер-министра Рустэма Марданова врио главы Башкирии не принял.