Пропавшего в Уфе Евгения Тарасова нашли мертвым
Мужчина нуждался в медпомощи
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Вчера, 21 октября, волонтеры организации «Лиза Алерт» вышли на поиски 67-летнего Евгения Тарасова. Мужчина ушел из собственной квартиры в неизвестном направлении. Родственники уфимца предупредили добровольцев, что Евгений нуждается в медпомощи. Действовать нужно было быстро, поэтому уже вечером поисковики встретились у 21-ой больницы и вышли на поиски.
К несчастью, они завершились трагично – мужчину нашли мертвым.
Подробности поисков и гибели уфимца не разглашаются.
Если у вас пропал близкий человек, и вам нужна помощь в его поисках, обратитесь по номеру горячей линии 8 (800) 700 54 52.