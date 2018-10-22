Пропавшего в Уфе Евгения Тарасова нашли мертвым

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-22T07:10:49+03:00

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Вчера, 21 октября, волонтеры организации «Лиза Алерт» вышли на поиски 67-летнего Евгения Тарасова. Мужчина ушел из собственной квартиры в неизвестном направлении. Родственники уфимца предупредили добровольцев, что Евгений нуждается в медпомощи. Действовать нужно было быстро, поэтому уже вечером поисковики встретились у 21-ой больницы и вышли на поиски.

К несчастью, они завершились трагично – мужчину нашли мертвым.

Подробности поисков и гибели уфимца не разглашаются.

Если у вас пропал близкий человек, и вам нужна помощь в его поисках, обратитесь по номеру горячей линии 8 (800) 700 54 52.