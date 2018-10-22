В Башкирии на пожаре в квартире погибли два человека

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-22T06:55:43+03:00

Изменить размер текста: A A

21 октября в районе 23 часов ночи в Ишимбае произошло ЧП – загорелась квартира на третьем этаже трёхэтажного дома по улице Советской. Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире произошло задымление.

С огнем боролись 24 человека и четыре единицы техники.

К сожалению, в ходе тушения пожара были найдены тела двоих погибших.

- Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, - прокомментировали в пресс-службе.

Расселение жителей дома не потребовалось.