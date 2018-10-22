В Башкирии на пожаре в квартире погибли два человека
ЧП произошло ночью
фото: МЧС по РБ
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21 октября в районе 23 часов ночи в Ишимбае произошло ЧП – загорелась квартира на третьем этаже трёхэтажного дома по улице Советской. Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире произошло задымление.
С огнем боролись 24 человека и четыре единицы техники.
К сожалению, в ходе тушения пожара были найдены тела двоих погибших.
- Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, - прокомментировали в пресс-службе.
Расселение жителей дома не потребовалось.
фото: МЧС по РБ