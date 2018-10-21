2018-10-21T21:30:44+03:00
Общество

В Башкирии два месяц не выходит на связь молодая мать четырех несовершеннолетних детей

Заявление в полиции было написано месяц назад
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии знакомые ищут 29-летнюю Галину Пономареву. Соответствующее объявление появилось в социальных сетях и распространяется по крупным пабликам республики.

Согласно сообщению, у женщины остались четверо несовершеннолетних детей. Последним ее местом работы был магазин «Перекресток» на улице Королева. Уже в течение двух месяцев Галина не выходит на связь ни с родственниками, ни со знакомыми, и вообще никак не дает о себе знать. Также известно, что в последнее время она встречалась с мужчиной по имени Владимир и, предположительно, сожительствовала с ним.

Заявление в полицию было написано месяц назад, однако новостей о местонахождении женщины так и не появилось, поэтому знакомые вынуждены бросить клич в интернете.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Галине Пономаревой, просьба обратиться по следующим номерам: 8-986-966-97-65 (Марат), 8-927-085-58-80 (Екатерина).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев завтра, 22 октября
Жительница Уфы возмутилась поведением молодого отца на дороге
В Башкирии опознали труп жестоко убитой девушки
В Башкирии при укладке водопровода обнаружены останки мамонта
Холодно и ветрено: следующая неделя в Башкирии начнется с заморозков
В Башкирии котов замуровали в подвале жилого дома
Радий Хабиров отправился с рабочим визитом в Белебеевский район республики
В Башкирии разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева
Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию
В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик: водитель погиб на месте
В Башкирии предложили лечить школьников травами
В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
«Могут ехать к бабушке на угнанных автомобилях»: в Башкирии разыскивают сбежавших подростков из Нижневартовска
В Башкирии на трассе иномарка сбила пешехода
В Башкирии из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра
Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте
В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина
В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса
Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей
Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация
В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину
В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека