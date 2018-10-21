В Башкирии два месяц не выходит на связь молодая мать четырех несовершеннолетних детей

СЕГОДНЯ 21:25 2018-10-21T21:30:44+03:00

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В Башкирии знакомые ищут 29-летнюю Галину Пономареву. Соответствующее объявление появилось в социальных сетях и распространяется по крупным пабликам республики.

Согласно сообщению, у женщины остались четверо несовершеннолетних детей. Последним ее местом работы был магазин «Перекресток» на улице Королева. Уже в течение двух месяцев Галина не выходит на связь ни с родственниками, ни со знакомыми, и вообще никак не дает о себе знать. Также известно, что в последнее время она встречалась с мужчиной по имени Владимир и, предположительно, сожительствовала с ним.

Заявление в полицию было написано месяц назад, однако новостей о местонахождении женщины так и не появилось, поэтому знакомые вынуждены бросить клич в интернете.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Галине Пономаревой, просьба обратиться по следующим номерам: 8-986-966-97-65 (Марат), 8-927-085-58-80 (Екатерина).