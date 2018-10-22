2018-10-22T06:34:52+03:00
Происшествия

В Башкирии отечественная «десятка» перевернулась на крышу прямо посередине оживленной улицы

По счастливой случайности никто не пострадал
Яна Базекина
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Фото: "Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"Фото: "Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"
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Вечером, 21 октября, в частном секторе города Туймазы нетрезвый водитель разогнал свою «десятку» до космических скоростей, но не справился с управлением и влетел во встречную иномарку. От удара «ласточку» развернуло, и она опрокинулась на крышу. К счастью, никто не пострадал, и даже горе-водитель отделался всего лишь парой ссадин и легким испугом. Как рассказывают очевидцы, мужчина смог самостоятельно выбраться из машины и слегка шатающейся походкой подойти к водителю второй машины, пострадавшей в ДТП, чтобы решить вопрос с нанесенным ущербом.

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