2018-10-21T19:59:46+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев завтра, 22 октября

Если верить прогнозам, завтра будет прохладно и малооблачно
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Первый рабочий день недели предпоследней недели октября будет ясным и прохладным. Синоптики портала «Gismeteo» обещают малооблачную погоду без осадков. Ночью немного подморозит, до -2; 0 градусов, а днем воздух прогреется до +6. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 2-6 метров в секунду.

В целом, погода не преподнесет сюрпризов в течение всей недели: проливные дожди и трескучие морозы обойдут столицу Башкирии стороной. Без осадков, конечно, не обойдется, но они будут умеренными. Зато ветер значительно усилится, порывы его могут достигать 15 метров в секунду. Так что запасайтесь теплой непродуваемой одеждой и держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов.

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