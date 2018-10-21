В Башкирии опознали труп жестоко убитой девушки

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-21T18:57:42+03:00

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В середине сентября в группе поисково-спасательного отряда «Отклик» появились фотографии жестоко убитой девушки лет 25-30. Погибшая была найдена в Стерлитамаке, за продуктовым магазином, и была одета в спортивный костюм и серую футболку с надписью «Tommy Hilfiger». На теле несчастной судмедэксперты зафиксировали многочисленные синяки и ссадины. Волонтеры и полиция просили опознать тело и откликнуться тех, кто знал убитую, а горожане гадали, не завелся ли в городе маньяк.

Сегодня, 21 октября, волонтеры-поисковики сообщили, что родственники девушки нашлись и уже опознали убитую. Какие-либо детали преступления, а также личность погибшей они предпочли не раскрывать.