Холодно и ветрено: следующая неделя в Башкирии начнется с заморозков

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-21T17:24:44+03:00

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Начало следующей недели в Башкирии ознаменуется резким похолоданием: в понедельник-вторник температура воздуха ночью опустится до 0; -5, а в горных районах и вовсе подморозит до -10 градусов. Днем немного потеплеет до +3; +8 градусов, а вот осадки временно прекратятся. В понедельник юго-западный ветер будет слабым, во вторник – умеренным, а начиная со среды превратится в южный, шквалистый, и порывы его могут достигать 12 метров в секунду.

В середине недели в Башкирии потеплеет, и зарядят дожди. Температура воздуха ночью уже не будет опускаться до минусовых значений и остановится на отметке +2; +8, а днем распогодится до +7; +14 градусов. Зато ветер вряд ли стихнет, так что одевайтесь потеплее, чтобы не продуло.

На выходных в республике будет малооблачно, и лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью снова будет прохладно: +2; 0, да и днем вряд ли воздух прогреется выше +8, но и ноябрь уже не за горами, а там и до зимы рукой подать.