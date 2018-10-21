2018-10-21T16:33:37+03:00
Общество

В Башкирии котов замуровали в подвале жилого дома

Лишь после вмешательства неравнодушных граждан животных освободили из плена
Яна Базекина
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Фото: портал Рroneftekamsk.ruФото: портал Рroneftekamsk.ru
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Свидетелями неприятной картины стали жители дома №75 по улице Социалистической в Нефтекамске. Как сообщает портал Рroneftekamsk.ru, прямо в подвале дома замуровали котов, которые пронзительно мяукали, пытаясь протиснуться сквозь толстенные металлические прутья. Животные были обречены на верную голодную смерть, если бы в дело не вмешались зоозащитники и не написали заявление в полицию.

Решетки сняли, котов освободили, но самое ужасное, что инициаторами этого бесчеловечного поступка стали сами жильцы дома, утверждающие, что бездомные коты – разносчики блох и заразы и должны быть уничтожены.

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