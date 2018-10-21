СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-21T15:44:24+03:00

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Сегодня, 21 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров отправился с рабочим визитом в Белебеевский район республики, где первым делом посетил белебеевский роддом. В медучреждении до сих пор продолжается ремонт, и поэтому роженицы вынуждены ехать в Уфу, Октябрьский и Бижбуляк. Руководитель региона обсудил с руководством больницы срок ввода объекта в эксплуатацию и поручил сделать это не позднее конца следующего года.

– Я вас ориентирую на конец 2019 года, – сказал врио главы региона. – Находите нормальных подрядчиков. Поручение по финансированию я дам.

Потом Радий Хабиров отправился в центральную районную больницу, где пообщался с пациентами, внимательно выслушал их пожелания, поинтересовался о качестве питания и снабжении лекарственными препаратами. Радий Хабиров отметил, что получает много жалоб на организацию работы медучреждения и поручил руководству разобраться с проблемой очередей пациентов в больнице.

В белебеевском детском доме №2 врио главы региона пообщался с педагогами и воспитанниками и ознакомился с условиями их проживания: побывал в жилых комнатах, осмотрел творческую мастерскую, пищеблок, обсудил с руководством вопросы обеспечения безопасности.

А вот на примере белебеевской средней школы № 8 Радий Хабиров ознакомился с ходом ликвидации второй смены в образовательных учреждениях республики, а также осмотрел учебные классы, спортзал и актовый зал, а после обсудил с администрацией вопросы, касающиеся безопасности учащихся и обеспеченности района детскими садами.