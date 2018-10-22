2018-10-22T17:37:56+03:00
Происшествия

«Для всех это огромный шок»: в Башкирии молодой отец двоих детей разбился на трассе

Мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Роковым оказалось субботнее утро 20 октября для 34-летнего жителя Туймазов. На 9 километре автодороги «Московка-Япрык-Туймазы» мужчина не справился с управлением своего автомобиля, и «Фольксваген Тигуан» вылетел с трассы и опрокинулся в кювет. Перевернувшись несколько раз, иномарка превратилась в груду искореженного металла, а сам водитель скончался на месте от полученных травм.

Погибшим водителем был 34-летний Сергей С. Друзья и родственники погибшего отзываются о нем как о добром, отзывчивом парне, который больше всего в жизни любил свою семью. Старший сын Сергея – подающий большие надежды хоккейный вратарь, а младшей дочери еще нет и года.

- Искренние соболезнования семье, - вздыхает Лида Е. – Серега был единственным сыном у своей матери, как же тяжело хоронить собственных детей.

- Не верю, и не хочется верить, - едва сдерживает слезы Гульфия Ш. – Семью очень хорошо знаю, столько планов строили, столько мечтали о будущем.

Множество вопросов вызывает и сама авария. Друзья погибшего утверждают, что Сергей был опытным водителем и никогда не лихачил на дорогах. В обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

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