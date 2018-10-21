В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-21T13:50:56+03:00

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Смертельное ДТП произошло ранним утром в Кармаскалинском районе республики. На 34 километре автодороги «Уфа-Оренбург» ВАЗ-2114 на полном ходу влетел в грузовик «Hyundai VT». Удар был такой силы, что передняя часть отечественной «легковушки» превратилась в груду искореженного железа, а водитель, 60-летний житель Аургазинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 19 автомобильных аварий, в которых три человека погибли и 19 получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. – Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 нарушений ПДД и задержаны 62 нетрезвых водителя.