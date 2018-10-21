2018-10-21T14:04:48+03:00
Звезды

Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию

Свой слух певец доверил именитым европейским специалистам
Яна Базекина
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Фото: личная страница героя в соцсетяхФото: личная страница героя в соцсетях
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Радик Юльякшин, более известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, решил продолжить свое лечение в Германии. На днях артист выложил на своей странице в социальных сетях видео из мюнхенской клиники, где специалисты проверяют его слух на высокотехнологичных аппаратах. Поклонники певца выразили надежду, что европейские врачи смогут помочь Юльякшину быстрее оправиться от акустической травмы, и уже в ближайшее время тот сможет порадовать фанатов концертами.

Напомним, что 24 сентября певцу стало плохо прямо во время концерта в Тюмени: его срочно госпитализировали в казанскую клинику с диагнозом акустическая травма. Свой гастрольный тур Элвин Грей был вынужден прервать и всерьез заняться своим здоровьем.

elvin_grey_musicelvin_grey_music
Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию
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