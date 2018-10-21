2018-10-21T15:00:12+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева

Парень поехал в другой город на своем автомобиле и пропал
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: ориентировка поисково-спасательного отряда "Отклик"Фото: ориентировка поисково-спасательного отряда "Отклик"
Изменить размер текста:

В Башкирии родные и близкие разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева, который 17 октября выехал из села Нижние Услы в Стерлитамак на своем автомобиле, но до пункта назначения так и не добрался. Родственники были вынуждены обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Отклик».

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка ниже пояса с крупными карманами, джемпер горчичного цвета, темно-синие джинсы, летние черные остроносые ботинки.

Автомобиль ВАЗ-2113 черного цвета, с тонированными стеклами, гос. номер А909ОМ 102.

Если вам что-то известно о местонахождении Эдуарда Галеева, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Холодно и ветрено: следующая неделя в Башкирии начнется с заморозков
В Башкирии котов замуровали в подвале жилого дома
Радий Хабиров отправился с рабочим визитом в Белебеевский район республики
Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию
В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик: водитель погиб на месте
В Башкирии предложили лечить школьников травами
В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
«Могут ехать к бабушке на угнанных автомобилях»: в Башкирии разыскивают сбежавших подростков из Нижневартовска
В Башкирии на трассе иномарка сбила пешехода
В Башкирии из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра
Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте
В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина
В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса
Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей
Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация
В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину
В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека