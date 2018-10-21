В Башкирии разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева
В Башкирии родные и близкие разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева, который 17 октября выехал из села Нижние Услы в Стерлитамак на своем автомобиле, но до пункта назначения так и не добрался. Родственники были вынуждены обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Отклик».
Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: темно-синяя куртка ниже пояса с крупными карманами, джемпер горчичного цвета, темно-синие джинсы, летние черные остроносые ботинки.
Автомобиль ВАЗ-2113 черного цвета, с тонированными стеклами, гос. номер А909ОМ 102.
Если вам что-то известно о местонахождении Эдуарда Галеева, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.