2018-10-21T13:02:41+03:00
Общество

В Башкирии предложили лечить школьников травами

Именно фитотерапия должна снизить уровень заболеваемости и повысить иммунитет детей
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
Изменить размер текста:

В промышленных городах республики теперь будут особенно тщательно заботиться о здоровье школьников. Как сообщает ИА «Башинформ», выпускники партпроекта «Единой России» «Гражданский университет» предлагают лечить учащихся Салавата травами. Позже к программе присоединятся Стерлитамак и Ишимбай. Именно лечебные травы снизят заболеваемость и повысят успеваемость детей.

Авторы проекта «Фитоаптека для школьников» планируют создать полный цикл производства, включающий сбор сырья, его переработку и упаковку, в Куюргазинском районе республики, а уже оттуда фитосборы будут поступать в школы.

А вот депутат Госдумы Рамзил Ишсарин предложил подключить к проекту уже существующие в Башкирии предприятия по переработке лекарственных трав.

- Нет необходимости создавать новое производство. В республике немало предприятий, работающих в этом направлении. У них есть опыт и необходимое оборудование, — отметил депутат.

В ближайшее время будет создана волонтерская группа для изучения физического состояния и здоровья детей в промышленных городах Башкирии, и уже на основе этих исследований фитотерапевты подберут оптимальный сбор трав для школьников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию
В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик: водитель погиб на месте
В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
«Могут ехать к бабушке на угнанных автомобилях»: в Башкирии разыскивают сбежавших подростков из Нижневартовска
В Башкирии на трассе иномарка сбила пешехода
В Башкирии из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра
Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте
В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина
В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса
Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей
Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация
В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину
В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека