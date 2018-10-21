В Башкирии предложили лечить школьников травами

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-21T13:02:41+03:00

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В промышленных городах республики теперь будут особенно тщательно заботиться о здоровье школьников. Как сообщает ИА «Башинформ», выпускники партпроекта «Единой России» «Гражданский университет» предлагают лечить учащихся Салавата травами. Позже к программе присоединятся Стерлитамак и Ишимбай. Именно лечебные травы снизят заболеваемость и повысят успеваемость детей.

Авторы проекта «Фитоаптека для школьников» планируют создать полный цикл производства, включающий сбор сырья, его переработку и упаковку, в Куюргазинском районе республики, а уже оттуда фитосборы будут поступать в школы.

А вот депутат Госдумы Рамзил Ишсарин предложил подключить к проекту уже существующие в Башкирии предприятия по переработке лекарственных трав.

- Нет необходимости создавать новое производство. В республике немало предприятий, работающих в этом направлении. У них есть опыт и необходимое оборудование, — отметил депутат.

В ближайшее время будет создана волонтерская группа для изучения физического состояния и здоровья детей в промышленных городах Башкирии, и уже на основе этих исследований фитотерапевты подберут оптимальный сбор трав для школьников.