В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-21T12:32:03+03:00

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В социальных сетях активно распространяется информация, что в прошлую среду, 17 октября, пропала 15-летняя учащаяся одной из уфимских школ Карина Золотарь. Одноклассники девушки рассказывают, что она исчезла после уроков: вышла из школы и ушла в неизвестном направлении. В последнее время десятиклассница стала вести себя подозрительно: сменила фамилию на странице в социальной сети, а потом удалила всех друзей и закрыла профиль.

Известно, что родственники пропавшей написали заявление в полицию. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства пропажи и ведут розыскные действия, опрашивают очевидцев в школах.

«Вчера приходили со следственного комитета нас опрашивать. Со школы она уходила одна», - поделился один из одноклассников девушки.

Одновременно с этим появилась информация, что пропал и парень Карины - Магомедарип Хадисов. По словам брата, молодой человек также исчез 17 октября, и, как предполагают родственники, находится вместе со своей девушкой.

Если вам что-то известно о местонахождении подростков, просьба обратиться в полицию.