2018-10-21T11:52:07+03:00
Общество

«Могут ехать к бабушке на угнанных автомобилях»: в Башкирии разыскивают сбежавших подростков из Нижневартовска

Последний раз ребят видели ночью в Нефтеюганске
Яна Базекина
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Слева на фото 16-летний Виталий Жданкин, справа - 14-летний Артем ИльтугановСлева на фото 16-летний Виталий Жданкин, справа - 14-летний Артем Ильтуганов
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Волонтеры РОО «Поиск детей. Уфа», по просьбе коллег из соседнего региона, просят жителей Башкирии помочь в поиске подростков из Нижневартовска, которые сбежали из дома утром 18 октября. Как сообщают поисковики, ребята могут ехать в город Ишим, где живет бабушка одного из них. Добираются Виталий и Артем на угнанных по пути автомобилях, и в последний раз их видели сегодня ночью в Нефтеюганске.

Приметы 16-летнего Виталия Жданкина: на вид 16–17 лет, рост до 180 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы прямые темные, стрижка модельная.

Был одет: красная спортивная куртка, джинсы синего цвета, спортивные кроссовки серого цвета с белой подошвой.

Приметы 14-летнего Артёма Ильтуганова: на вид 14–15 лет, рост около 165–170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, тёмно-русого цвета, глаза карие.

Был одет: не установлено.

Если вам что-то станет известно о местонахождении подростков, просьба обращаться в полицию или к волонтерам по номеру 8(982)212-42-27.

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