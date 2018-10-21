В Башкирии при укладке водопровода обнаружены останки мамонта

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-21T18:30:39+03:00

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В Мечетлинском районе республики, в селе Большеустьикинское нашли останки мамонта. 18 октября машинист-экскаваторщик Салават Фатихов занимался укладкой трубопровода на улице Пушкина: в траншее на глубине трех метров мужчина обнаружил увесистый бивень древнего животного.

- Специалисты из отдела археологии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии ведут дальнейшие раскопки, - сообщили в районной администрации. – Часть бивня мамонта изъята для дальнейшего изучения.

Кстати, останки мамонта находят в Мечетлинском районе не в первый раз. В 2015 году в деревне Абдуллино были найдены зубы, а в 2017 году в деревне Старо Мещерово – кости. Сейчас все экспонаты хранятся в районном историко-краеведческом музее.