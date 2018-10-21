В Башкирии из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-21T09:47:57+03:00

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Вчера вечером, 20 октября, сотрудники янаульского торгового центра «Семья» заметили густой дым и немедленно вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на место прибыли три единицы спецтехники и девять человек личного состава. Как выяснилось, в техническом помещении двухэтажного торгового центра затлел мусор на лестничной площадке: поэтому открытого горения не было, но густой дым заволок все здание. Семь человек из персонала комплекса были эвакуированы; погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС.

Напомним, что вчера в уфимском ТРК «Аркада» произошло ложное срабатывание дымового датчика в помещении кафе на втором этаже. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки было установлено, что признаков горения не было.