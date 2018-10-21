2018-10-21T10:48:21+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе иномарка сбила пешехода

Мужчина шел ночью прямо по проезжей части
Яна Базекина
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Поздно вечером 19 октября в Абзелиловском районе республики произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, на трассе Аскарово-Халилово иномарка «Дэу Нексия» сбила 52-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте, однако, 30-летний водитель иномарки уверен, что его вины в этом нет, ведь пешеход шел прямо по проезжей части, и он просто не успел среагировать. Теперь в обстоятельствах смертельного наезда предстоит разбираться сотрудникам республиканской Госавтоинспекции.

В этот же вечер в Учалинском районе 40-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 38-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Сотрудники дорожной полиции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не ходить по проезжей части, особенно ночью и без светоотражающих элементов на одежде.

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