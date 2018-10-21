В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-21T08:45:17+03:00

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В Уфе участники волонтерского проекта «Том Сойер Фест» наконец завершили работу над своим первым объектом. В июне волонтеры решили отреставрировать фасад старинной усадьбы статского советника Рябинина, возведенной на улице Гоголя более ста лет назад. К сожалению, исторически важная постройка, как и соседняя усадьба Гурылева, не попала в список охраняемых памятников деревянного зодчества, поэтому за дело взялись добровольцы.

Сначала «Томы Сойеры» с помощью скребка сняли слой старой краски, потом покрасили фасад заново, строго сверяясь с колером оригинала. Молодые люди даже сами выпиливали резные наличники. А администрация района помогла с вывозом мусора, а также взяла на себя благоустройство прилегающей территории. В следующем году волонтеры собираются продолжить работу, ведь в Уфе еще очень много исторических архитектурных памятников, нуждающихся в реставрации.