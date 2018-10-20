2018-10-20T19:50:10+03:00
Спорт

Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей

Подопечные Сергея Томарова остались в зоне стыковых матчей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: официальный сайт РПЛФото: официальный сайт РПЛ
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Сегодня, 20 октября, на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся мачт 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Футбольная «Уфа» принимала казанский «Рубин». Несмотря на попытку сделать из этой игры дерби, наподобие противостояния «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», футбольная «битва» Татарстана и Башкирии оказалась значительно слабее хоккейной. И дело здесь не в накале страстей.

К 11 туру Чемпионата России по футболу команды подошли в разном положении. «Уфа» расположилась в нижней части турнирной таблицы, в зоне стыковых матчей. Казанский «Рубин» же не знал поражений семь матчей подряд. Очная встреча команд завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Подобный исход не устроил ни тех, ни других. Но у Курбана Бердыева положение существенно лучше – «Рубин» пока занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Томарова напротив, остались в зоне стыковых матчей, расположившись на 13 месте. В случае, если тульский «Арсенал» совершит чудо и одолеет в воскресенье «Спартак», то «Уфа» и вовсе может скатиться на 14 место.

Следующий матч «горожане» проведут 27 октября в Екатеринбурге, где их будет ждать тяжелейший матч с местным «Уралом».

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