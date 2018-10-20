2018-10-20T18:00:28+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

ДТП произошло в Абзелиловском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня днем, 20 октября, на трассе в Абзелиловском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. Как передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на очевидца, на перекрестке около поселка Озерное лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Известно, что в результате аварии пострадали люди. Точное количество получивших повреждения уточняются, на месте работают экипажи сотрудников ГИБДД.

По сообщениям очевидцев, на место ДТП прибыли также пожарные расчеты и медики бригады скорой помощи. Один из автомобилей, ВАЗ-2112, пострадал особенно сильно – у него практически отсутствует передняя часть. Точные причины столкновения предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. Информация о пострадавших уточняется.

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