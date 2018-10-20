В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-20T16:55:46+03:00

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сегодня, 20 октября, в уфимском ТРК «Аркада» сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки было установлено, что признаков горения не было – сигнал оказался ложным.

Напомним, 16 октября в Уфе в ТЦ «Яй» также сработала пожарная сигнализация. В результате сотрудниками администрации из здания было эвакуировано 500 человек. Тогда сотрудники МЧС также не выявили признаков возгорания. Однако в здании обрушилась часть потолка, пострадала сотрудница одной из организаций, расположенных в ТЦ.