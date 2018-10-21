Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-21T08:58:07+03:00

Родные и близкие мужчины так и не дождались ответов от руководства фирмы, где он работал

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В минувшую среду, 17 октября, в городе Октябрьский произошел трагический случай, стоивший жизни 52-летнему местному жителю. Валерия С. зажала кабина грузового лифта, в результате чего он скончался на месте происшествия. Ранее ряд республиканских СМИ писали о том, что несчастный случай произошел в жилом доме, однако родственники мужчины опровергли эту информацию.

-Все произошло в производственном здании на улице Северная, у нас, в Октябрьском. Раньше там был велосипедный завод, а сейчас расположены несколько организаций, в том числе – химчистка. Папа работал там водителем и грузчиком, - рассказывает дочь погибшего.

В этом здании и произошла трагедия

По словам девушки, они с мамой до сих пор не могут понять, что же произошло в тот роковой день. На данный момент обстоятельства трагедии изучают в районном отделе следкома по Башкирии. Однако однозначно сказать, как Валерий оказался зажат в лифте, никто не может. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стал травматический шок.

-Мы общались с юристом фирмы, где папа работал. Они не отрицают тот факт, что он был их сотрудником, хотя официально устроен не был. Внятно ответить на наши вопросы представители компании так и не смогли, - говорит девушка. - Он устроился туда четыре года назад. Он был у нас здоровый, закаленный, практически спортсмен, несмотря на возраст, - продолжает она.

-Мы никак не можем понять, как он оказался зажат в кабине. Это старый грузовой лифт, двери там закрываются вручную. И самое главное: кто ответит за смерть папы? – говорит вдова мужчины.

В минувшую пятницу, 19 октября, прошли похороны Валерия. Попрощаться с ним пришли многочисленные коллеги и друзья. У него остались вдова, двое дочерей и 6-летний сын.