2018-10-21T08:58:07+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте

Родные и близкие мужчины так и не дождались ответов от руководства фирмы, где он работал
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
На фото: кабина злополучного лифта, где погиб мужчинаНа фото: кабина злополучного лифта, где погиб мужчина
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 17 октября, в городе Октябрьский произошел трагический случай, стоивший жизни 52-летнему местному жителю. Валерия С. зажала кабина грузового лифта, в результате чего он скончался на месте происшествия. Ранее ряд республиканских СМИ писали о том, что несчастный случай произошел в жилом доме, однако родственники мужчины опровергли эту информацию.

-Все произошло в производственном здании на улице Северная, у нас, в Октябрьском. Раньше там был велосипедный завод, а сейчас расположены несколько организаций, в том числе – химчистка. Папа работал там водителем и грузчиком, - рассказывает дочь погибшего.

В этом здании и произошла трагедия

В этом здании и произошла трагедия

По словам девушки, они с мамой до сих пор не могут понять, что же произошло в тот роковой день. На данный момент обстоятельства трагедии изучают в районном отделе следкома по Башкирии. Однако однозначно сказать, как Валерий оказался зажат в лифте, никто не может. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стал травматический шок.

-Мы общались с юристом фирмы, где папа работал. Они не отрицают тот факт, что он был их сотрудником, хотя официально устроен не был. Внятно ответить на наши вопросы представители компании так и не смогли, - говорит девушка. - Он устроился туда четыре года назад. Он был у нас здоровый, закаленный, практически спортсмен, несмотря на возраст, - продолжает она.

-Мы никак не можем понять, как он оказался зажат в кабине. Это старый грузовой лифт, двери там закрываются вручную. И самое главное: кто ответит за смерть папы? – говорит вдова мужчины.

В минувшую пятницу, 19 октября, прошли похороны Валерия. Попрощаться с ним пришли многочисленные коллеги и друзья. У него остались вдова, двое дочерей и 6-летний сын.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина
В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса
Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей
Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация
В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину
В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье, 21 октября
Управделами главы Башкирии стала Гюзель Насырова
СМИ: Правительство Башкирии уходит в отставку
В Башкирии нашелся пропавший без вести Сергей Максимов
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра
В Уфе ветеринары спасли жизнь собаке, съевшей нижнее белье хозяина
Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с внуком Мустая Карима
В Уфе расселят аварийный дом, в котором обвалился потолок
Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит следующую игру
В Оренбургской области осудили жителя Башкирии, по вине которого в ДТП погибли шесть человек
Муртаза Рахимов рассказал сколько денег нужно для завершения строительства мечети «Ар-Рахим»
Руководителем администрации врио главы Башкирии может стать Александр Сидякин
Стали известны подробности пропажи 29-летнего Ильгиза Гиранова в Башкирии
В Уфе активизировались мошенники, представляющиеся слесарями
В Башкирии нашли пропавшего Айдара Хакимова
Уфимец зарезал своего 42-летнего товарища после ссоры
На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе волонтеры выйдут на поиски пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Заместитель премьер-министра Башкирии уходит в отставку