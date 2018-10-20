В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-20T16:33:45+03:00

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Сегодня, 20 октября, в Уфе произошло смертельное ДТП. Рано утром на улице Первомайская около остановки транспорта «Кинотеатр «Победа» насмерть сбили женщину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По предварительной версии, погибшая остановилась на двойной сплошной и в этот момент ее задела проезжавшая мимо иномарка «Ниссан Кашкай».

По словам проезжавших места аварии автомобилистов, из-за аварии движение по оживленной магистрали было временно перекрыто. На месте работали экипажи сотрудников ГИБДД. По версии очевидцев, женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

В социальных сетях местные жители обрушились с критикой на городские власти из-за отсутствия пешеходного перехода. По словам жильцов близлежащих домов, необходимость в регулируемом переходе в этом месте назрела уже давно, но городская администрация не реагирует на ситуацию.