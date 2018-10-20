Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье, 21 октября

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-20T15:05:20+03:00

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В предстоящее воскресенье, 21 октября, в Башкирии ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди, а в горных районах и вовсе снег с дождем. Специалисты Башгидрометцентра обещают северо-западный и северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью ночью -2,+3°, днем +3,+8°.

По данным сервиса Gismeteo, в этот день в башкирской столице также ожидается пасмурная погода, временами дождь. Температура воздуха днем составит +3, +6°С. Однако ветер в Уфе будет несколько сильнее, нежели в других районах Башкирии. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 753-757 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха от 93% утром и 65% к вечеру.