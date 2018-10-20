2018-10-20T14:17:01+03:00
Политика

Управделами главы Башкирии стала Гюзель Насырова

У ее предшественника Рината Шагалина истек срочный контракт
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Управляющий делами главы Башкирии Ринат Шагалин покинул свой пост. Его срочный контракт истек и врио главы республики Радий Хабиров продлевать его не стал. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», последний рабочий день Шагалина был 18 октября.

Должность управделами главы республики Ринат Шагалин занял в октябре прошлого года. Ранее он отвечал за функционирование системы «Открытая республика», занимая, фактически, министерскую должность.

Накануне стало известно о том, кто заменит Шагалина на должности управделами. На официальном интернет-портале правовой информации Башкирии появился указ за подписью врио главы республики Радия Хабирова. Согласно документу, должность получила Гюзель Насырова.

Ранее она занимала должность заведующей отделом организации и обеспечения мероприятий управления делами главы Башкирии.

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