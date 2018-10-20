2018-10-20T15:57:09+03:00
Происшествия

В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека

Различные травмы получили 12 человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых погибли три человека и еще 12 получили различные травмы.

Так, в пятницу вечером, 19 октября, в Учалинском районе республики 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 насмерть сбил 38-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего экстренно госпитализировали в одно из больниц, но через полчаса он скончался от полученных травм.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Той же ночью в Кармаскалинском районе произошло еще одно смертельное ДТП. В селе Кармаскалы на улице Худайбердина 36-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 вылетел в кювет, отчего машина перевернулась. В результате водитель погиб на месте происшествия.

В Абзелиловском районе на 22 километре сельской дороги Аскарово-Халилово 30-летний водитель за рулем «Дэу Нексия» насмерть сбил 52-летнего пешехода. По словам водителя, пешеход шел посреди дороги во встречном направлении. От полученных травм он скончался на месте происшествия, информирует пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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