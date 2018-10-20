2018-10-20T13:46:56+03:00
Политика

СМИ: Правительство Башкирии уходит в отставку

Заявления об уходе, якобы, написали почти все вице-премьеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшие дни правительство Башкирии может уйти в отставку. Большинство вице-премьеров и министров добровольно сложат свои полномочия, поскольку, формально, врио главы республики не может их уволить. О предполагаемой ротации министров и глав госкомитетов сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники в кабмине.

По словам собеседника «Ъ-Уфа», якобы, врио главы Башкирии Радий Хабиров убедил членов правительства написать заявления на увольнение по собственному желанию. Заявления написали и все вице-премьеры, но руководитель региона подписал не все из них. Собеседник «КоммерсантЪ-Уфа» утверждает, что некоторые из них продолжат работу с приставкой «и.о.».

По информации издания, в отставку уйдут Салават Сагитов, курирующий социальную политику, Фанзиль Чингизов, в чьей компетенции находится сфера образования и культуры, а также Евгений Гурьев. Последнего и вовсе называют самым влиятельным вице-премьером правительства Башкирии.

О судьбе председателя регионального правительства Рустэма Марданова собеседник издания сообщает, что он продолжит работу на своем посту, но также, в ранге исполняющего обязанности.

Напомним, ранее врио главы республики Радий Хабиров уже подписал заявление об уходе главы минздрава Анвара Бакирова и вице-премьера Андрея Трухана.

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