2018-10-20T12:39:47+03:00
Общество

В Башкирии нашелся пропавший без вести Сергей Максимов

Мужчина не выходил на связь с родными почти месяц
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 31-летнего Сергея Максимова могут вздохнуть с облегчением – сегодня стало известно, что он нашелся живым и здоровым. Мужчина ушел из дома почти месяц назад, 21 сентября и бесследно пропал. К его поискам практически сразу подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

О местонахождении Сергея не было известий почти месяц. К счастью, поиски мужчины завершились благополучно – он жив и здоров. Добровольцы не сообщают о том, где все это время находился Сергей Максимов, ссылаясь на правила своей организации.

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