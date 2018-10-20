В Башкирии нашелся пропавший без вести Сергей Максимов

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-20T12:39:47+03:00

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Родные и близкие 31-летнего Сергея Максимова могут вздохнуть с облегчением – сегодня стало известно, что он нашелся живым и здоровым. Мужчина ушел из дома почти месяц назад, 21 сентября и бесследно пропал. К его поискам практически сразу подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

О местонахождении Сергея не было известий почти месяц. К счастью, поиски мужчины завершились благополучно – он жив и здоров. Добровольцы не сообщают о том, где все это время находился Сергей Максимов, ссылаясь на правила своей организации.