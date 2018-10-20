В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-20T11:51:58+03:00

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Сегодня, 20 октября, специалисты Башгидрометцентра прогнозируют ухудшение погодных условий. По востоку республики прогнозируется резкое усиление ветра, порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В пресс-службе экстренного ведомства отмечают, что при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий. Особое внимание стоит уделить детям и не оставлять их без присмотра. МЧС по Башкирии советует закрыть все окна и форточки, чтобы порывами ветра их не распахнуло.

- Проверьте наличие в доме свечей или фонарей на случай отключения электроэнергии из-за обрыва проводов. Наполните имеющиеся емкости водой на случай ее отключения и не перегружайте электросеть, не включайте одновременно большое количество электроприборов, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.