В Уфе ветеринары спасли жизнь собаке, съевшей нижнее белье хозяина

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-20T10:38:59+03:00

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Необычный случай был зафиксирован ветеринарными врачами в Уфе. В клинику к ветеринарному хирургу Айрату Ктлиматову обратились хозяева добермана с жалобами на частые позывы питомца в туалет. В результате исследований УЗИ и рентгеноконтрастной диагностики выяснилось, что в желудке у пса находится инородное тело.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, ветеринары решили провести срочную операцию четвероногому. Каково же было их удивление, когда в желудке собаки было обнаружено… нижнее белье хозяина.

- Владелец не мог найти свое белье, но его нашли мы. И такое бывает!, – цитирует Айрата Кутлиматова UfacityNews.ru.