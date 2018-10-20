2018-10-20T10:38:59+03:00
Происшествия

В Уфе ветеринары спасли жизнь собаке, съевшей нижнее белье хозяина

Доберман едва не погиб из-за собственной нерасторопности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Айрат КутлиматовФото: Айрат Кутлиматов
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Необычный случай был зафиксирован ветеринарными врачами в Уфе. В клинику к ветеринарному хирургу Айрату Ктлиматову обратились хозяева добермана с жалобами на частые позывы питомца в туалет. В результате исследований УЗИ и рентгеноконтрастной диагностики выяснилось, что в желудке у пса находится инородное тело.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, ветеринары решили провести срочную операцию четвероногому. Каково же было их удивление, когда в желудке собаки было обнаружено… нижнее белье хозяина.

- Владелец не мог найти свое белье, но его нашли мы. И такое бывает!, – цитирует Айрата Кутлиматова UfacityNews.ru.

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