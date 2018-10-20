2018-10-20T10:00:08+03:00
Политика

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с внуком Мустая Карима

Тимербулат Каримов прибыл в Уфу на празднование дня рождения именитого деда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне в Уфу прибыл внук народного поэта Башкирии Мустая Карима. Тимербулат Каримов приехал в башкирскую столицу, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 99-летия именитого деда. Вчера, 19 октября, он встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

В ходе встречи с руководителем региона Тимербулат Каримов подарил Радию Хабирову книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было».

- Сейчас мы в преддверии юбилейных событий, посвящённых 100-летию со дня рождения Мустая Карима. Благодарю Вас за приглашение на мероприятия, которые состоятся у нас завтра. Для меня это, конечно, большая честь, - заявил Хабиров.

Внук народного поэта также поблагодарил Радия Хабирова за поддержку.

- Очень знаменательно, что мы с Вами встречаемся в этот день на нашей родине накануне дня рождения Мустая Карима. От лица нашей семьи и Фонда имени Мустая Карима хочу сказать Вам большое спасибо за то, что были с нами в самое тяжёлое время. Ваша поддержка – с нами, мы её очень ценим, - цитирует Тимербулата Каримова пресс-служба главы Башкирии.

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