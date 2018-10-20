В Уфе расселят аварийный дом, в котором обвалился потолок

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-20T09:52:48+03:00

Дом был признан небезопасным для проживания еще три года назад

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники надзорного ведомства вмешались в дело с расселением аварийного барака на улице Зенцова в Уфе. Признанный аварийным и небезопасным для проживания еще в 2015 году дом под номером 81а/16 наконец будет расселен.

По данным республиканской прокуратуры 16-квартинрный дом не был расселен вопреки действующему законодательству. В этой связи прокуратура Уфы внесла в адрес и.о. главы городской администрации представление с требованием установить соответствующие сроки. Сейчас дело находится на контроле надзорного ведомства.

Аварийный барак в самом центре башкирской столицы привлек внимание сотрудников прокуратуры после того, как в одной из квартир частично обрушился потолок – кусок штукатурки попросту упал на пол на глазах жильцов.

- Кроме того, прокуратура Ленинского района Уфы в судебном порядке потребовала от чиновников предоставить благоустроенные жилые помещения 8 семьям, проживающим в данном доме по договорам социального найма, - подытожили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.