Муртаза Рахимов рассказал сколько денег нужно для завершения строительства мечети «Ар-Рахим»

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-20T07:39:36+03:00

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Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов в эксклюзивном интервью ГТРК «Башкортостан» высказал свое отношение к назначению врио главы Башкирии Радия Хабирова, а также ответил на наболевший вопрос о строительстве мечети на проспекте Салавата Юлаева. По словам Рахимова, на завершение строительства уйдет 3-4 года, при условии «нормального финансирования».

-Да, люди ждут, знаю. Но неправильно будет у простых людей просить деньги на строительство мечети. Я думаю, надо восстанавливать предприятия. А для строительства мечети нужны минимум 5-6 миллиардов рублей. Фонд (Благотворительный фонд «Урал», - Прим. Ред.) вложил в это благое дело 2 миллиарда рублей, - заявил Рахимов.

Касательно назначения на должность врио главы Башкирии Радия Хабирова, Муртаза Рахимов заявил, что рад этому факту.

-Я обязательно буду помогать ему советами. Каждый человек должен сам делать свою республику. Мы очень рады его приходу, - подчеркнул первый президент Башкирии в беседе с корреспондентами ГТРК «Башкортостан».