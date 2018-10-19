2018-10-19T15:53:14+03:00
Происшествия

В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии из-за сильного ветра объявляется штормовое предупреждениеВ Башкирии из-за сильного ветра объявляется штормовое предупреждение
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На территории Башкирии из-за сильного ветра объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, 20 октября сильные порывы ветра могут усилиться до опасных 17 метров в секунду. В субботу погода на территории республики будет пасмурная. Утром и днем возможны небольшие дожди. Ночью похолодает до +2 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов.

Водителей предупреждают, что на дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана. Автолюбителей просят быть максимаельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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