2018-10-19T15:25:51+03:00
Политика

Заместитель премьер-министра Башкирии уходит в отставку

Андрей Трухан написал заявление об уходе по собственному желанию
Рустем АХУНОВ
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Заместитель премьер-министра Башкирии, отвечающий за строительство, уходит в отставкуЗаместитель премьер-министра Башкирии, отвечающий за строительство, уходит в отставку
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Заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Трухан написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Об отставке Андрея Трухана сообщает портал «UfaTime». Свой пост заместитель премьер-министр занимал с начала 2018 года. Прежнее руководство республики возлагало на чиновника, отвечавшего за сферы строительства, трансорта и дорожной инфрструктуры большие надежды.

Напомним, что Андрей Трухан стал вторым чиновником ушедшим в отставку чиновником, подвергшемся критике Радия Хабирова. Первым стал уже бывший министр здравоохранения Анвар Бакиров.

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