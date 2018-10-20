Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит следующую игру
Дисциплинарный комитет «Континентальной хоккейной лиги» наказал Антона Бурдасова штрафом на одну игру.
Напомним, что нападающий устроил небольшое шоу на казанском льду во время прошлой встречи «юлаевцев» и «Ак Барса». Возмущенный двумя минутами штрафа Филипа Ларсена, он начал спорить с судьей. После этого помощника капитана попросили удалиться со льда. Подойдя к скамейке, Бурдасов швырнул бутылкой с водой на лед. Судьи такое поведение нападающего не оценили.
В итоге форвард пропустит следующую игру, которая состоится на льду «Уфа-арены» в понедельник, 22 октября. Подопечные Николая Цулыгина сыграют с омским «Аванградом».
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