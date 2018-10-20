2018-10-20T09:02:49+03:00
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит следующую игру

Антона Бурдасова наказали дисциплинарным штрафом
Рустем АХУНОВ
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Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит следующий матчНападающий «Салавата Юлаева» пропустит следующий матч
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Дисциплинарный комитет «Континентальной хоккейной лиги» наказал Антона Бурдасова штрафом на одну игру.

Напомним, что нападающий устроил небольшое шоу на казанском льду во время прошлой встречи «юлаевцев» и «Ак Барса». Возмущенный двумя минутами штрафа Филипа Ларсена, он начал спорить с судьей. После этого помощника капитана попросили удалиться со льда. Подойдя к скамейке, Бурдасов швырнул бутылкой с водой на лед. Судьи такое поведение нападающего не оценили.

В итоге форвард пропустит следующую игру, которая состоится на льду «Уфа-арены» в понедельник, 22 октября. Подопечные Николая Цулыгина сыграют с омским «Аванградом».

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