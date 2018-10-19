В Башкирии нашли пропавшего Айдара Хакимова
Мужчину искали десять дней
В Башкирии прекратили поиски пропавшего Айдара Хакимова
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В Башкирии прекратили поиски пропавшего Айдара Хакимова.
Сообщение с просьбой помочь в поисках молодого мужчины разместила сестра пропавшего. Она объяснила, что девятого октября мужчина отравился из пригородного села Иглино в родной Кигинский район. Однако дома его так никто не увидел. По данным близких, последний раз Айдара видели рядом с магазином в Иглино.
К счастью, сегодня днем стало известно, что пропавший вышел на связь с родными. Об иных подробностях поисков волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» не сообщают.