В Башкирии нашли пропавшего Айдара Хакимова

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-19T18:30:10+03:00

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В Башкирии прекратили поиски пропавшего Айдара Хакимова.

Сообщение с просьбой помочь в поисках молодого мужчины разместила сестра пропавшего. Она объяснила, что девятого октября мужчина отравился из пригородного села Иглино в родной Кигинский район. Однако дома его так никто не увидел. По данным близких, последний раз Айдара видели рядом с магазином в Иглино.

К счастью, сегодня днем стало известно, что пропавший вышел на связь с родными. Об иных подробностях поисков волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» не сообщают.