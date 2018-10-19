2018-10-19T16:35:30+03:00
Общество

В Уфе волонтеры выйдут на поиски пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова

Поисковики соберутся у входа в одну из больниц города
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поисковики отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» планируют выехать на поиски бесследно пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова. Подробности бесследного исчезновения пенсионера волонтеры не разглашают. Известно, что добровольцы соберутся сегодня, 19 октября, в 16:00 у центрального входа в Больницу №21.

Известно, что Рузин Янгирова пропал сегодня, 18 октября.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

В день пропажи Рузин Янгиров был одет в черную фуражку, черную болоньевую куртку, тонкий джемпер, черные джинсы, черные ботинки.

Всех, кто видел мужчину, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с поисковым отрядом «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону: 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимец зарезал своего 42-летнего товарища после ссоры
На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Заместитель премьер-министра Башкирии уходит в отставку
В Уфе за сутки сбили двоих пешеходов, один из них ребенок
Рядом с разрушенным мостом в Башкирии сделали временный проезд
В Башкирии несколько залов пещеры Шульган-Таш закрыли для туристов
Вниманию специалистов в области энергетики!
МЧС по Башкирии не подтверждает информацию о землетрясении в регионе
В Башкирии при странных обстоятельствах пропал 30-летний Айдар Хакимов
Уфимец и его подруга отправятся под суд за организацию подпольного казино
В Уфе найдено тело 57-летнего Марата Юнусова
Пропавший в Башкирии три дня назад Тимур Гильванов нашелся
Часть трассы Уфа-Оренбург защитили от подтоплений
В столкновении ВАЗа и «Тойоты» в Башкирии погиб мужчина
«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Wi-Fi-маркетинг - точка роста вашего бизнеса»
«Салават Юлаев» уступил в «зеленом дерби»
В Уфе пройдет ярмарка вакансий в сфере общественного питания
Радий Хабиров: Проблемы в здравоохранении существуют
Житель Башкирии напал на судебных приставов с топором
В Уфе пятилетняя девочка сломала позвоночник, играя в детской комнате
В Уфе эвакуировали тысячу посетителей из крупного торгового центра
В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку
Пациентов реабилитационного центра в Башкирии держали в плену и истязали