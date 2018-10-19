В Уфе волонтеры выйдут на поиски пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-19T16:35:30+03:00

Поисковики соберутся у входа в одну из больниц города

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Поисковики отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» планируют выехать на поиски бесследно пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова. Подробности бесследного исчезновения пенсионера волонтеры не разглашают. Известно, что добровольцы соберутся сегодня, 19 октября, в 16:00 у центрального входа в Больницу №21.

Известно, что Рузин Янгирова пропал сегодня, 18 октября.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

В день пропажи Рузин Янгиров был одет в черную фуражку, черную болоньевую куртку, тонкий джемпер, черные джинсы, черные ботинки.

Всех, кто видел мужчину, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с поисковым отрядом «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону: 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию.