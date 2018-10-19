В Башкирии несколько залов пещеры Шульган-Таш закрыли для туристов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-19T14:08:26+03:00

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Власти Башкирии обнародовали документ, согласно которому, доступ туристов в большинство залов пещеры Шульган-Таш (Капова) приостановлен. Такое решение принято по итогам международного симпозиума по проблемам сохранения и консервации наскальной живописи эпохи палеолита. Ранее в залы с наскальными рисунками и без того было достаточно сложно попасть, а после постановления правительства и вовсе устанавливается запрет.

На первом этаже Каповой пещеры запрещено гулять по залам: Ход «Горло», Купольный, Знаков, Хаоса, Ближний большой колодец. На втором этаже для посетителей закрыли Первую галерею, Перекресток, Вестибюль рисунков, Вторую галерею, Акустический и Овальный залы, Храм, Верхний и Бриллиантовый залы и Новый район.

Сейчас для посетителей открыты лишь грот «Портал», Главная и Каскадная галереи и Сталагмитовый зал.