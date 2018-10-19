2018-10-19T13:13:57+03:00
Происшествия

МЧС по Башкирии не подтверждает информацию о землетрясении в регионе

Ранее ряд СМИ сообщили о подземных толчках магнитудой 6 баллов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В минувшую среду, 17 октября, в МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что в деревне Новодесяткино, что в Бирском районе республики, произошло землетрясение. Якобы, на глубине 10 км произошли толчки магнитудой 6 баллов. Для проверки информации на место выехали сотрудники экстренного ведомства.

Оперативные группы сотрудников МЧС провели проверки как в самом Бирском районе, так и в пяти соседних – Кушнаренковском, Дюртюлинском, Мишкинском, Благовещенском и Бураевском.

-Разрушения жилых домов и построек отсутствуют, погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Как отметили в экстренном ведомстве, на пульт диспетчера от местных жителей сообщений о подземных толчках также не поступало.

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