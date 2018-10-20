Руководителем администрации врио главы Башкирии может стать Александр Сидякин

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-20T07:00:12+03:00

Сейчас он является депутатом Госдумы от соседнего региона

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Депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин может в ближайшее время занять кресло руководителя администрации врио главы Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники во фракции «Единой России» в нижней палате российского Парламента.

На сегодняшний день Сидякин занимает пост первого зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в Государственной Думе. В нижнюю палату Парламента он избирался по списку «Единой России».

В бытность депутатом предыдущего, V созыва, он стал соавтором ряда резонансных законопроектов. Например, законопроекта по ужесточению наказания за нарушения на митингах и признанию НКО, получающих финансирование из-за границы и ведущих политическую деятельность, иностранными агентами.

В списке его инициатив, принятых в качестве федеральных законов - о бессрочной бесплатной приватизации жилья, об освобождении пенсионеров, достигших возраста 80 лет от взносов на капремонт, о разрешении использования материнского капитала на строительство и ремонт дома.