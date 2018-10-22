2018-10-22T06:14:42+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудят за жестокое избиение своей сожительницы

Мужчина запустил в голову подруге стеклянную банку
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В ночь на 21 октября в отдел полиции Октябрьского поступил звонок от местной жительницы, которая умоляла спасти ее от разъяренного сожителя. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что вечером парочка распивала алкогольные напитки, а потом посиделки переросли в ссору. Разозлившись, мужчина схватил стеклянную пятилитровую банку и с криками «Я убью тебя!» бросил ее в голову подруги. Банка разбилась, а женщина едва не потеряла сознание от боли, однако, нашла в себе силы выбежать на лестничную площадку и позвать соседей на помощь.

- В отношении 59-летнего дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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